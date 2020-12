Crise sanitaire, remplacement des voies de tram et chantier de réaménagement : la situation n’est pas facile pour les commerçants d’Uccle-centre. Pour dynamiser le quartier à la veille des fêtes de fin d'année, l'association des commerçants locaux, hub.brussels, la commune d'Uccle et la Stib lance une action en ce mois de décembre.

L'initiative, déclinée en deux volets, se déroulera du 14 décembre au 16 janvier. Trente QR codes seront cachés dans le centre d’Uccle (rue Xavier de Bue, chaussée d’Alsemberg, parvis Saint-Pierre et alentours). Les personnes qui viendront faire leurs achats dans cette zone seront invitées à les trouver entre le 14 et le 24 décembre en parcourant le quartier. Trois QR codes seront gagnants chaque jour et permettront de remporter des bons d’achats à dépenser dans les commerces participants. Les QR codes non-gagnants permettront quand même aux visiteurs d’en savoir plus sur le centre d’Uccle au travers d’anecdotes historiques et actuelles sur le quartier.

Dès le 18 décembre et jusqu’au 16 janvier, une vitrine mystère s’installera au numéro 708 de la chaussée d’Alsemberg. Elle sera décorée par les créations originales en papier de l’artiste bruxelloise Margaux Baert et exposera également des produits venant des commerces participant à l’action. Chaque personne qui effectuera un achat dans un de ces commerces sera invitée à évaluer la valeur de la vitrine. Le gagnant pourra gagner un bon d’achat à dépenser dans le réseau des commerces membres de l’Union des commerçants d'Uccle-centre.

Réaménagement complet de la zone

"Cette action a tout son sens dans le cadre de l’accompagnement que nous entendons de plus en plus apporter aux commerçants impactés par ses grands chantiers", indique la Stib. Des travaux importants sont en effet en cours depuis l’an dernier dans le centre d’Uccle le long de la chaussée d’Alsemberg, entre le Globe et la rue Vanderkindere. Outre le remplacement des voies du tram 51 par de nouvelles voies équipées d’un tapis antivibratoire, un réaménagement complet de la zone est prévu.

Le projet prévoit la rénovation des égouts, le réaménagement des trottoirs et des zones de stationnement, la pose d’un revêtement en pierre naturelle, la plantation d’arbres, une chaussée plus accessible et plus confortable pour tous les modes de déplacements doux, l’ajout de traversées piétonnes, etc. L'objectif : améliorer la qualité de vie des riverains et réaménager le pôle commercial d’Uccle-centre, tout en faisant du tram un des points forts de l’accessibilité de ce pôle commercial.

Toutes les informations sur le détail du chantier et le planning sont disponibles sur le site de la Stib www.stib.brussels.