Les critères à respecter : une offre de restauration de qualité et le développement de la cohésion sociale.

En vue de l’arrivée des beaux jours, Uccle souhaite améliorer la convivialité de ses espaces verts. La commune lance ainsi un appel à projet visant à octroyer à un candidat-concessionnaire l'exploitation de la guinguette situé dans le parc de Wolvendael. Concrètement, la commune met à disposition de l'exploitant un bâtiment de 27 m² implanté à proximité des aires de jeux. Dans une zone attenante de 80 m², tables et chaises pourront être installées pour permettre au public de se restaurer.

Les candidats doivent présenter des projets incluant les éléments suivants : un débit de boissons et une petite restauration durables (en vue d’obtenir le label Good Food), des offres de formation pour les jeunes et de réinsertion sur le marché du travail pour les demandeurs d’emploi. Priorité sera donnée au projet qui prévoira une programmation culturelle riche, variée, accessible à tout public et axée sur la mise en avant de talents locaux. Le contrat d’exploitation est conclu pour une durée de neuf ans. La guinguette sera ouverte au public au minimum du 1er juin au 30 septembre et tous les week-ends des mois d’avril et mai.

Pour Maëlle De Brouwer (Ecolo), échevine des Espaces Verts, ce concept est essentiel pour dynamiser les parcs, les redécouvrir et créer un nouveau rapport des citoyens à la nature. "La configuration du parc de Wolvendael permet parfaitement l’instauration d’un esprit de ginguette en harmonie avec la sérénité d’un espace vert. Le parc devient alors plus qu’un lieu de promenade, il devient un lieu de vie et créateur de lien social."

"Je suis très heureux de voir aboutir ce projet auquel je pense depuis longtemps. La guinguette insufflera une nouvelle dynamique à l’un de nos plus beaux écrins de verdure et offrira à chacun la possibilité de s’approprier les lieux. Cette initiative s’inscrit dans la lignée des mariages au parc et des divers événements qui s’y produisent tout au long de l’année", commente le bourgmestre Boris Dilliès (MR).

Le cahier des charges peut être retiré auprès du Service Vert situé Avenue Paul Stroobant 41 à 1180 Uccle. Les dossiers de candidature doivent être déposés pour le mardi 31 mars 2020 au plus tard à la maison communale (à l’attention du Service Vert).