L'IRSA prend aussi des mesures de sécurité pour limiter la propagation du coronavirus.

A Uccle, l'Institut royal pour sourds et aveugles (IRSA) est fréquenté, en temps normal, par environ mille personnes chaque jour. Ecoles, centres de jour et d'hébergement : c'est tout un site qui a du se réorganiser au vu des nouvelles mesures de confinement. Les écoles fondamentales et secondaires n'accueillent plus que les enfants que les parents ne peuvent garder à la maison. "Nous répondons aux demandes des parents au cas par cas selon leurs besoins et les critères émis par le gouvernement. Mais peu d'enfants sont présents, les parents comprennent la situation", se réjouit le directeur général de l'IRSA.

Depuis lundi, toutes les personnes non indispensables travaillent de chez elles. "Une tournante a été établie avec le personnel qui est toujours rappelable si besoin. Nous avons mis en place le plus de sécurité possible. Nous nous battons comme tout le monde pour trouver des masques, des tabliers et des gants", précise Reginald Beyaert, entre deux signatures d'attestations de travail permettant à son personnel de se déplacer en toute tranquillité.

En ce qui concerne les adultes qui fréquentent le centre de jour, certains sont retournés dans leur famille. D'autres vivent à l'IRSA. "Ils sont privés de pas mal d'activités mais la Première Ministre a autorisé certaines sorties donc ils vont pouvoir se promener en forêt en petits groupes. Le véritable problème se posera quand nous aurons des patients diagnostiqués positifs."

A l'heure actuelle, un résident a été placé en confinement. "Cette personne avait de la température et toussait. Heureusement, nous avons un grand site. Nous avons donc pu mettre en place un espace assez confortable de confinement." Le résident a été testé il y a 48 heures, l'institution attend encore les résultats mais ce veut rassurante. "Il n'y a pas lieu d'inquiéter les gens."