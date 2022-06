Dix logements. C’est ce qui inquiète Claude et son mari et ils ne sont pas les seuls : “On a le soutien de voisins et du comité de quartier.” Au 105/107 rue Édith Cavell à Uccle, un projet privé prévoit de démolir les deux bâtiments existants pour les remplacer par un immeuble en deux parties. Un projet somme toute simple, mais qui rame administrativement. Au total, la commune a accordé le permis à 3 reprises et l'a retiré d'elle-même 3 fois également.

Le premier retrait correspond à une modification des motivations du fonctionnaire délégué, le permis a été retiré puis directement ré-accordé avec le nouvel avis. Claude avec quelques riverains et le comité de quartier décide alors de s’attaquer au projet situé à deux pas de chez elle. “On a monté un recours en suspension et en annulation que l’on a financé avec le soutien de quelques voisins. Le Conseil d’État a constaté que le projet était mal motivé et qu’il ne respecte pas le PPAS.” La zone est, en effet, couverte par un Plan Particulier d’Affectation du Sol. Les deux parcelles concernées n'ont pas le même statut sur ce plan. Sur l'une d'elle, il est indiqué que la construction d'immeuble est possible. Sur l’autre, non. L’espace est réservé à “une maison unifamiliale.”

On pourrait se dire que Claude peut relâcher la pression : le Conseil d'État lui à donné raison en suspendant le permis. Mais non. La commune retire le permis et le demandeur privé introduit une nouvelle demande en incluant quelques modifications notamment dans la justification de son projet. Cependant, il ne modifie pas l’implantation se retrouve donc une nouvelle en contradiction avec la PPAS.

Et 1 et 2 et 3 … 0

Rebelote pour Claude. Elle introduit un nouveau recours. L’auditeur du Conseil d’État tire les mêmes conclusions que lors de la précédente analyse. Mais avant d'arrêter sa décision, le permis est une nouvelle fois retiré par la commune.

“Que le promoteur essaie de faire passer son projet, c’est normal, mais que la commune accorde un permis quasi-similaire à celui qui venait de se faire suspendre, c’est de l’acharnement et l’on ne comprend pas pourquoi. Si la commune avait bien fait son travail on aurait pas eu a payer un nouveau recours. Surtout que qu'elle a refusé la régularisation d’une maison unifamiliale déjà divisée en appartement avenue Errera. Elle refuse donc quelque chose au motif du non-respect du PPAS alors qu’elle l'accepte ailleurs.”

Face à cet argument, Jonathan Biermann (MR), échevin en charge de l’Urbanisme, répond que les deux cas ne sont pas dans la même zone du PPAS et donc pas comparables. Dans les faits, c’est pourtant bien le cas. Les deux parcelles sont de la même teinte sur le plan et donc soumise aux mêmes règles.



Une source proche du dossier nous fait remarquer que le demandeur du permis rue Édith Cavell est administrateur de la société Socatra qui a participé à l'aménagement de la nouvelle maison communale. Mais nous n'avons trouvé aucun lien probant entre les deux dossiers.

Résultat des courses pour Claude : 35 000 euros dépensés dans des recours à répétition “dont bien ¾ à titre personnel et toujours aucune certitude au début les gens soutiennent financièrement puis après, ils arrêtent, c’est normal”. La commune à de nouveau retirer le permis et nous assure que le demandeur compte modifier ses plans, notamment en abandonnant l’immeuble prévu sur la zone “maison unifamiliale.” Le principal concerné assure discuter avec sans architectes sans confirmer la version communale ni donner d’information sur la future mouture.