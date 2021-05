La saison printanière annonce une nouvelle édition du traditionnel Parcours d’artistes. Cette biennale d’arts pluridisciplinaires invite le public à aller à la rencontre de nombreux artistes plasticiens locaux afin de découvrir leur travail et les secrets de leur art. Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Parcours d’artistes est scindé en deux Actes : l’Acte 1 se déroule à Uccle les weekends des 29 & 30 mai et 5 & 6 juin avec la mise en avant de plus de 100 artistes. Au programme également : artisanat d’art, animations et un concours de street art.

Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, tailleurs de pierre, ébénistes, conteurs… ce sont plus de 100 artistes qui ont répondu présent pour cette nouvelle édition. Cet événement est une belle occasion pour les artistes de présenter leurs œuvres, d’expliquer les techniques utilisées, de véhiculer des émotions mais aussi et surtout de faire partager leurs sources d’inspiration et leur amour pour l’art.

Les artistes exposeront leurs œuvres dans des lieux phares à Uccle comme les Parcs de Wolvendael et de la Sauvagère, le Jardin du Chat, la Maison des Arts, le Centre Culturel, les bibliothèques communales, Het Huys, la Ferme Rose… ou dans des lieux inédits comme le Moulin du Nekkersgat, l’espace Kunstraum, la KunstnArt Gallery, l’Institut Lussato, la Galerie Rivoli, le Studio-garden Verrewinkel et les grilles de l’Observatoire. L’Acte 1 de ce Parcours d’artistes sera également rythmé par un focus sur l’artisanat d’art à la Ferme Rose (taille de pierre, restauration de tableaux, céramique, ferronnerie d’art…), des animations originales et ludiques dans différents lieux (contes, musique, atelier magnet, conférence...), de l’art dans l’espace public et un concours de street art au Parc de Wolvendael sur le thème "Urban Jungle".

L’Acte 2 se déroulera les 25 & 26 septembre à Uccle, Drogenbos et Linkebeek. L’accès aux lieux et aux animations est gratuit et se fait uniquement sur réservation via les cordonnées renseignées dans le catalogue.

Retrouvez toutes les infos sur www.uccle.be.