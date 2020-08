La piscine Longchamp rouvrira ses portes ce lundi 17 août, près de cinq mois après sa fermeture brutale pour cause de confinement. Les horaires ne changent pas, le bassin de natation est accessible dès 7h30 du matin. Afin de pouvoir se baigner, il est nécessaire de réserver une plage horaire au préalable via le site internet de la piscine (www.piscinelongchamp.be).

"On se réjouit de pouvoir à nouveau accueillir les nageurs. Tout a été mis en place afin de garantir la plus grande sécurité sanitaire. Le personnel a suivi une formation spécifique, le nombre d’entrées et de nageurs par couloir est limité, un nettoyage des vestiaires, douches et plages du bassin interviendra toutes les deux heures", explique l'échevin des Sports Thibaud Wyngaard (Ecolo).

Un maximum de sept nageurs par couloir (de 33 mètres de long) sera autorisé. Dix personnes au maximum pourront se trouver dans le petit bassin. Le temps dans l’eau sera limité à 45 minutes. Le passage par la douche sera obligatoire avant la baignade. Les douches ne seront par contre pas accessibles après le bain. Les cartes de 10 bains sont automatiquement prolongées pour une période correspondant à la durée de la fermeture.

La période de fermeture a été mise à profit pour réaliser de nombreux travaux : remplacement de la masse filtrante, nouvelle cabine haute tension, remplacement de carrelages, des boutons poussoirs des douches, remise en peinture de nombreux espaces, etc. "Du coup, la piscine ne devra pas fermer durant quelques semaines en fin d’année comme cela se fait habituellement."