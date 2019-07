L’emblématique hôpital ucclois est en cours de démolition. Un nouveau bâtiment flambant neuf proposera du logement de luxe.

C’est la fin d’une ère ! Depuis plusieurs semaines, le bâtiment qui hébergeait les activités de l’hôpital Edith Cavell est en cours de démolition. Pour rappel, les activités de l’emblématique hôpital ucclois sont centralisées sur le site de l’hôpital Delta depuis la fin de l’année 2018.

L’objectif est de démolir le bâtiment pour en reconstruire un flambant neuf. Il accueillera entre 140 et 150 logements de luxe d’une, deux ou trois chambres, répartis sur cinq îlots, mais également un parking souterrain pouvant accueillir 200 véhicules. Le projet, baptisé “Cavell Court”, est porté par les promoteurs AG Real Estate et Burco.

Au niveau des loyers, il vous faudra débourser au minimum 290 000 euros pour vous offrir un appartement une chambre (de 70 m2 à 84m2), 345 000 euros pour un appartement deux chambres (de 92 m2 à 131 m2) et à partir de 440 000 euros pour un appartement trois chambres (de 106 m2 à 335 m2).

La livraison complète est prévue pour septembre 2021. “Ce seront des appartements avec une haute valeur architecturale. Une attention toute particulière a également été portée à la végétalisation du site, visible également depuis l’extérieur. Ce sera très joli”, assure Jonathan Biermann (MR), échevin de l’Urbanisme. “De plus, tous les rez-de-chaussée seront occupés par du commerce et la capacité de stationnement est augmentée grâce à un vaste parking au sous-sol.”

Les travaux de démolition vont bon train, non sans nuisances occasionnées dans le voisinage. Mais selon Jonathan Biermann, “le gros œuvre du chantier se terminera pour juin 2020 donc à partir de ce moment-là, les nuisances seront fortement limitées d’autant que l’îlot central servira de dépôt de chantier pour y déposer tout le matériel.”

Le bâtiment en cours de démolition © DEMOULIN BERNARD



Enfin, un point d’honneur a également été mis dans le fait de donner plus de visibilité à la statue de Edith Cavell, située à l’angle de la rue du même nom et de la rue Marie Depage, et derrière laquelle aucun commerce ne sera implanté.

Pour rappel, l’ensemble du complexe hospitalier n’a pour autant pas déménagé, puisque la polyclinique se trouve dans le bâtiment de la rue Général Lotz et de la rue Vanderkindere.

Voici à quoi ressemblera le projet "Cavell Court"

Le projet "Cavell Court" © DEMOULIN BERNARD



