Le tag sera rapidement effacé par la commune.

Les policiers du commissariat d'Uccle ont eu une mauvaise surprise ce matin. Dans la nuit, un individu encore inconnu à ce stade a marqué le mur du parc de Wolvendael de l'inscription "police raciste". Le tag mesure quinze mètres sur deux.

Un dossier judiciaire a été ouvert, indique le bourgmestre qui précise que les faits ont probablement été filmés par une caméra de surveillance du commissariat, dont les images seront analysées.

"Au-delà de la dégradation de l'espace public, ce qui est inacceptable, c'est d'insulter des hommes et des femmes qui font un travail remarquable. Il est vraiment scandaleux de faire un amalgame avec les événements regrettables qui se sont déroulés à Minneapolis, réagit Boris Dilliès (MR). Notre police est exemplaire, elle n'est suspecte d'aucun fait raciste et ne mérite donc pas ce traitement. J'espère que le coupable sera interpellé et puni comme il se doit."