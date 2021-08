"On est passé de la parole aux actes", déclare le mayeur ucclois Boris Dilliès (MR). La commune d’Uccle a en effet saisi ce lundi les trottinettes mal garées sur le territoire communal.

"En l’espace de deux heures, on a en a saisi une trentaine. Elles étaient stationnées n’importe comment : sur des passages pour piétons, au milieu de trottoirs étroits… On les a donc embarquées et emmenées au dépôt", explique le libéral, qui indique que les trottinettes ont été trouvées "dans tous les quartiers d'Uccle".

Pour les récupérer, les opérateurs devront débourser 150€ par engin. "L’opération sera réitérée avec comme objectif le retour à une situation normale. Je respecte tous les modes de transport. Mais la sécurité des Ucclois est ma responsabilité".

Dilliès interpelle la Région

Le bourgmestre ucclois a d'ailleurs déjà interpellé les instances régionales sur cette problématique, et déplore l’absence de résultat à cette échelle. "J’aimerais que la Région remette de l'ordre. Ça serait plus pratique que de demander à chaque commune de faire sa propre tambouille. Mais bon... je connais la lenteur avec laquelle la Région travaille sur certains dossiers".

Notons que la commune de Berchem-Sainte-Agathe a également mis en place un dispositif de saisie avec amende à la clé, et que Woluwe-Saint-Lambert a annoncé des mesures similaires.