Uccle : Un accident entre un tram et une voiture a eu lieu ce mardi matin Bruxelles J.Bo Un accident a eu lieu entre un tram de la ligne 92 et une voiture © FLEMAL JEAN-LUC

En fin de matinée ce mardi, sur l'avenue Brugmann à Uccle, un accident s'est produit entre une voiture et le tram 92 entre les arrêt Heros et Ma Campagne. Sur les réseaux sociaux, l'arrêt où l'accident a eu lieu a été désigné comme étant celui de Vanderkindere. "C'est un choc frontal", précise-t-on du côté de la Stib. Le conducteur (ou conductrice) de la voiture a été blessé et a été transféré à l'hôpital. La circulation a été interrompue pendant 1h30.