Un motard a également été flashé à 115km/h sur la même chaussée.

la zone de police Marlow (Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort a mené deux points de contrôle vitesse avec interception à Uccle. L'opération a eu lieu dans la nuit d'hier, samedi.



Les records de la soirée reviennent à deux motards flashés à respectivement 115 km/h à la drève de Lorraine et à 130 km/h à la chaussée de la Hulpe. Dix pour cent des contrôleurs contrôlés ont été verbalisés pour excès de vitesse.

1 453 véhicules ont été observés entre 18h55 et 22h50 lors de la première opération à la drève Lorraine. 154 conducteurs ont été flashés et six interceptions ont eu lieu. La police a également constaté un defaut d'assurance. Un automobiliste, sous influence de l'alcool, a été flashé à 104 km/h.

La seconde opération a concerné véhicules à la chaussée de la Hulpe à hauteur de Drohme. 53 automobilistes ont été flashés. La vitesse maximale constaté a été de 131 km/h. Ce record a été réalisé par un motard.