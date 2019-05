La zone de police Marlow (Auderghem, Uccle et Watermael-Boitsfort) est intervenue dans le quartier Calevoet à Uccle ce lundi vers 1 heure du matin. Elle a intercepté un voleur de vélos.

L’attention des forces de l’ordre a été attirée par un individu qui circulait en pleine nuit sur une bicyclette. Il tenait dans le même temps un autre vélo en descendant la rue. La patrouille a décidé de procéder à son contrôle, vu la situation un peu particulière. Les policiers se sont aussi rendu compte que l’homme en question était bien connu de leurs services. Il serait multirécidiviste dans le cadre de vols dans des habitations, mais également concernant les deux-roues. Le suspect figurait d’ailleurs régulièrement dans les briefings de la zone de police et serait connu pour plusieurs dizaines de faits, selon nos informations.

L’individu a alors tenté d’expliquer pourquoi il se baladait avec deux vélos en pleine nuit. Il a expliqué aux policiers avoir trouvé ceux-ci sur son passage. Les forces de l’ordre ne l’ont manifestement pas cru et ont entamé un travail de recherche pour déterminer l’origine des biens. Un policier aurait trouvé sur l’une des bicyclettes un autocollant distribué dans le cadre d’un triathlon qui avait eu lieu dans la région de Mons. Les forces de l’ordre ont demandé des informations aux organisateurs de ce triathlon pour tenter de retrouver le propriétaire des vélos. Ils ont découvert qu’un participant de l’édition 2018 habitait non loin du lieu où le suspect a été interpellé.

Les policiers se sont rendus sur place et ont constaté que les caves de l’habitation avaient été forcées et visitées. Des bouteilles de champagne étaient prêtes à être emportées dans des sacs, selon nos informations. Le couple victime des vols se trouvait en vacances à l’étranger au moment des faits. Les policiers l’ont alors contacté afin de lui restituer le butin. Le suspect a été interpellé et mis à disposition du parquet de Bruxelles.

La zone de police Marlow, contactée par La DH, confirme les faits et rappelle l’utilité de la plateforme régionale MyBike. "Lutter contre les vols de vélos est une priorité du plan zonal de sécurité. Les équipes sont hyper attentives aux agissements suspects, notamment des gens qui circulent en vélo. On réalise pas mal d’interceptions et on essaie toujours de restituer les biens. Je rappelle qu’il est important d’utiliser le système d’enregistrement régional MyBike. Cela nous facilite le travail" , explique le porte-parole de la zone, Laurent Masset.