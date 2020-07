En février, la commune d’Uccle avait lancé un appel à projets en vue de l’ouverture de la guinguette du parc de Wolvendael. Quelques mois plus tard et le confinement passé, celle-ci a trouvé un exploitant qui ouvrira début août dans un format "light" pour commencer.

Son concept pourrait se résumer en deux mots : qualité et proximité. La guinguette du Wolvendael sera un lieu convivial où les produits sains, belges et locaux seront mis à l’honneur. Le public y trouvera une cuisine "sans chichis" et faite maison ouverte aux différents régimes alimentaires (notamment sans gluten et végétaliens). Les produits seront issus de l’agriculture biologique ou raisonnée et dans certains cas provenant du commerce équitable.

La guinguette rassemblera différents artisans bruxellois, Laurent Gerbaud chocolatier, la Brasserie de la Senne ou le Café Velvet, pour ne citer qu’eux. La guinguette s’inscrira dans l’économie locale uccloise grâce, notamment, à son partenariat avec des commerçant(e)s du Dieweg. Un projet d’insertion prévoit la formation de jeunes candidats, sans formation ou en quête de reconversion. Un programme culturel riche et varié sera également au rendez-vous.

"Nous souhaitions une guinguette exemplaire en matière de cohésion sociale, de transition et de développement durable, depuis les produits d’entretien au zéro déchet. Plusieurs beaux projets répondant à nos nombreuses exigences ont été présentés au jury communal qui a retenu le meilleur d’entre eux", explique Maëlle De Brouwer, échevine des Espaces verts.