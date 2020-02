Une nouvelle équipe motivée s'est mise en place à la tête de l'ASBL qui fédère les commerçants du quartier De Wand à Laeken. Leur volonté est de redynamiser la rue commerçante et le quartier.

L'ASBL des commerçants Shopping De Wand s'offre un coup de jeune. Vieille de 30 ans, cette association qui représente la centaine de commerçants du quartier du Nord de Laeken, voit arriver aux commandes deux trentenaires natifs du quartier.

Xavier Wyns, gérant associé du magasin en vrac Please Like Meal et Alain Tison gérant de Optic Alain ont récupéré respectivement les postes de secrétaire et trésorier. Ils ont convaincu le président actuel, Olivier Nalavarens, de conserver sa place. Ancien commerçant reconverti en agent immobilier, il se sentait, ces derniers temps, bien seul pour gérer l'ASBL. Avec la constitution d'un nouveau bureau, il a accepté de rester. "Il a l'expérience, les contacts et la connaissance historique", indique Xavier Wyns. "C'était important qu'il reste, de conserver le lien qu'il avait déjà tissé. Il représente les commerçants du quartier auprès des autorités comme la ville et la région."

Et de poursuivre : "Nous devons être plus visibles et rappeler à la Ville que la rue De Wand est une artère principale de Bruxelles. Les commerçants ont des besoins. Le premier est le manque de stationnement. La ville souhaite installer une piste cyclable avenue de la Brise (qui coupe perpendiculairement la rue De Wand, NDLR). Le cycliste est un client qui a le temps. Il ne s'agit pas non plus de bannir la voiture. Nous devons trouver le meilleur plan qui peut allier les deux. Nous devons trouver une solution ensemble avec les commerçants, les riverains (réunis en comité) et la ville."

Un vide-greniers en septembre et une braderie en juin

Le bureau n'est pas encore officiellement investi par manque de quorum à la dernière assemblée générale. L'autre raison est l'absence d'une quatrième personne dans le bureau. "C'est essentiel que cette personne soit une femme néerlandophone", martèle le secrétaire. "Nous sommes dans le nord de Bruxelles, près de la Flandre. Nous devons donner aux Flamands envie de venir et revenir dans nos commerces. Les commerçants doivent communiquer dans les deux langues."

Xavier et Alain fourmillent d'idées pour rebooster le quartier commerçant. "On a grandi dans ce quartier, on l'a vu changer, il a besoin d'un coup de frais", confie Alain Tison. En plus des finances, l'opticien va s'occuper de la communication. "Il est important d'utiliser les médias sociaux, d'offrir une visibilité à tout le monde, même aux plus anciens." Une des missions d'Alain sera également de solliciter un accompagnement au réseau Entreprendre Bruxelles pour notamment l'hébergement d'un site internet.

L'autre chantier de l'ASBL concerne les animations commerciales. "Il y a une confusion sur la brocante/braderie de fin septembre. Elle doit rester exclusivement un vide-greniers", explique Xavier Wyns. "Nous souhaitons mettre sur pied une véritable braderie commerciale fin juin. Cela ferait deux moments importants dans le quartier."

Pour dynamiser le quartier Alain Tison et Xavier Wyns appellent tous les commerçants et le comité des riverains à travailler ensemble.