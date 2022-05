À la suite de l’épineux "dossier Jumbo", l’Open VLD et le bourgmestre de Grimbergen se font éjecter de la majorité. Le CD&V entre dans la coalition, qui devrait être menée par l’échevin Bart Laeremans, un ancien député et sénateur du parti d’extrême droite flamand.

Situation inédite au nord de Bruxelles, dans la commune brabançonne flamande de Grimbergen. Un ancien parlementaire du Vlaams Belang, l’actuel échevin Bart Laeremans, est en passe de devenir bourgmestre de l’entité de 38.000 habitants.

Une motion de méfiance a été préparée par une majorité alternative. La liste Vernieuwing de Bart Laeremans (8 sièges sur 33) et la NVA (6 sièges) éjectent l’Open-VLD (6 sièges) et le bourgmestre Chris Selleslagh, et reçoivent désormais l’appui du CD&V (6 sièges). Les trois partis de la nouvelle coalition évoquent un "manque de collégialité, de loyauté et de transparence" dans le chef de l’Open-VLD. "En tant que parti démocratique, l'Open Vld ne peut s'empêcher de ne pas être d'accord avec cette décision", a déclaré de son côté la locale libérale.

Premier élu de Grimbergen en termes de voix de préférence, Bart Laeremans est proposé comme bourgmestre. Né à Gand, Laeremans a été député fédéral pour le Vlaams Blok et ensuite Vlaams Belang entre 1995 et 2007, et sénateur entre 2010 et 2014. En 2015, il quitte le parti d’extrême droite et se déclare indépendant au conseil grimbergeois.

Sur Twitter, l’élu se présente comme membre du mouvement flamand en faveur d’une "Flandre indépendante". Si Laeremans a quitté le parti, le pont ne semble toutefois pas entièrement coupé entre le Grimbergeois et le parti d'extrême droite, en témoignent les multiples applaudissements de membres du Vlaams Belang sur les réseaux sociaux, dont l'actuel président de parti.

La suite du "dossier Jumbo"

C’est le "dossier Jumbo" qui aura provoqué l’implosion de la majorité. Il y a plusieurs mois, le collège échevinal a marqué son ambition de rénover le centre historique de l’entité, avec au programme la centralisation des services communaux dans un nouveau complexe, un parking souterrain, et la création d’un supermarché (Jumbo selon les visuels de la commune, même si aucun choix n’avait été arrêté à ce sujet)…

Un dossier qui a suscité une véritable fronde de riverains: une pétition de plus de 2.500 signatures, des panneaux "Geen Jumbo" accrochés aux façades...

© D.R.

La nouvelle coalition indique dès à présent vouloir stopper le dossier. La motion de méfiance sera officiellement présentée le 2 juin prochain. Rappelons que le nouveau code de la démocratie locale de Flandre prévoit les mêmes règles qu’en Wallonie. À savoir, la désignation automatique comme bourgmestre de l'élu ayant le plus de voix de préférence au sein du plus grand parti de la majorité.

La question du cordon sanitaire à Grimbergen avait, déjà en 2018, propulsé Grimbergen sur la scène nationale. La présidente de l’Open-VLD du moment, Gwendolyn Rutten, avait contrecarré les plans initiaux de coalition en demandant l’exclusion de tout membre ayant encore un lien avec le Vlaams Belang sur la liste Vernieuwing de Laeremans. Un veto qui avait mené à la démission d’un membre du Vlaams Belang. À la suite de ce départ, le libéral Chris Selleslagh a pu ceindre l’écharpe mayorale, et Bart Laeremans est monté au collège en tant qu’échevin.