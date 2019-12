Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du décès de Lionel Viola

Une personne a accidentellement perdu la vie ce mardi après-midi dans la gare de Bruxelles-Luxembourg, a indiqué la police fédérale, confirmant une information du média Bruzz.

Il s’agissait d’une personne qui était vraisemblablement sous l’influence de l’alcool et qui a dû descendre du train après une altercation avec le conducteur, a précisé le parquet de Bruxelles.

Après être descendue, la victime a commencé à frapper sur les vitres du train quand celui-ci redémarrait. Elle serait ensuite passée sous le train. Une enquête a été ouverte.

Selon nos confrères de HLN, il s’agit de Lionel Viola, 37 ans, un ancien espoir d’Anderlecht qui a également évolué au Léopold Uccle et à Jette.

Sur les réseaux sociaux, ses amis refusent de croire à la version du parquet. Selon certains, si Viola avait effectivement participé à une fête du personnel de son entreprise avant l’accident, on ne peut croire qu’il était complètement enivré et qu’il ait cherché noise à quelqu’un et ce, alors qu’il devait aller rechercher son fils.