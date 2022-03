Vendu à 25€, le "box apéro solidaire" comporte six produits bruxellois.

Contribuer à de nobles causes tout en prenant l’apéro. C’est l’idée séduisante du "box apéro solidaire", une initiative menée par six structures bruxelloises d’économie sociale. Vendu à 25€, le pack comprend six produits locaux. L’ensemble des bénéfices est reversé à différentes structures associatives, aux objectifs sociaux variés.

Au sein du box, on retrouve des "crackers apéritifs" à base de grains ayant servis à faire de la bière. Un produit original signé par la start-up Beerfood, basée à Evere. Autres crackers dans le pack : les "Zaperooh" de la Ferme Nos Pilifs, à Neder-Over-Heembeek. Une association qui emploie 145 personnes en situation de handicap.

Pour tartiner ces crackers, un caviar aubergine-amande-feta de l’ASBL l’Îlot. Cette structure située rue de l’Église à Saint-Gilles vient en aide aux personnes sans-abri, avec un centre de jour, de l’hébergement et des formations aux métiers de l’Horeca.

Et pour boire ? Les amateurs de bière découvriront l’"Illegaal", brassée à Forest et en soutien à divers projets artistiques, et également la bière "100 PAP", une bière anderlechtoise dont les bénéfices servent à financer des logements pour sans-papiers.

Ceux qui prolongent la tournée minérale pourront quant à eux tester le jus de pomme de Fruit Collect, une ASBL à Saint-Josse-ten-Noode qui revalorise les fruits non consommés des jardins de particuliers et d’agriculteurs.