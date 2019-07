Un appartement de la rue du Brochet à Ixelles a été la proie des flammes durant la nuit de vendredi à samedi.

Personne n'a été blessé mais l'habitation est désormais inhabitable, a-t-on appris auprès des pompiers de Bruxelles. Les pompiers ont été avertis peu avant 01h00 et ont été confrontés, à leur arrivée, à un feu brûlant dans une pièce du deuxième étage, à l'avant du bâtiment.

L'appartement était équipé de détecteurs de fumée et l'immeuble d'une alarme incendie. Les deux installations ont fonctionné correctement et les résidents avaient dès lors déjà quitté les lieux lorsque les hommes du feu sont arrivés.

Ceux-ci ont éteint le feu par l'avant et l'arrière du bâtiment. Les appartements étant accessibles via la terrasse extérieure, il n'y a pas eu de propagation de fumée ailleurs que dans l'habitation touchée, qui est désormais inhabitable. La famille qui y habitait, une mère et ses deux enfants, ont été pris en charge par la police et des proches.