Les communes et les CPAS sont, par leurs compétences multiples et leur proximité avec le citoyen, les partenaires prioritaires pour la mise en œuvre de mesures concrètes de lutte contre le réchauffement climatique et ses conséquences (sécheresse et inondations, canicules,…), indique la Région dans un communiqué.

Estimant essentiel que tous les niveaux de pouvoir unissent leurs efforts face à l’enjeu climatique, le ministre de la transition climatique Alain Maron (Ecolo) vient de lancer un appel à projet proposant aux autorités locales un soutien méthodologique et financier à l’innovation et à la réalisation d’actions concrètes de lutte contre le dérèglement climatique en phase avec les politiques régionales.

L’appel à projet 'Action Climat' doit notamment permettre le développement de Programmes d’Actions Climat. Les communes lauréates pourront bénéficier d’un subside de maximum 150 000 euros pour un durée maximale de 24 mois.

Il doit également viser la mise en œuvre de mesures concrètes d’atténuation des émissions directes ou indirectes dans l’alimentation ou la réduction des déchets ou (2) d’adaptation aux conséquences des changements climatiques via la préservation de la nature en ville, la gestion de l’eau et la restauration de la biodiversité.

"La lutte contre le changement climatique est l’une des priorités du gouvernement et la crise actuelle a démontré l’urgence d’accélérer la construction d’une ville plus résiliente et plus respectueuse de son environnement. C’est toutes et tous, ensemble, que nous réaliserons les changements nécessaires et attendus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai décidé d’encourager les projets qui seront menés conjointement par plusieurs communes limitrophes ou entre plusieurs CPAS voisins. Ou encore entre une commune et son CPAS", explique Alain Maron.

Un budget global de 2 400 000 euros est prévu pour soutenir l’ensemble des projets, qui devront être remis pour le 28 août au plus tard à Bruxelles Environnement pour décision en septembre.