La saga Molenbeek Sport se poursuit. Après le litige autour de l’attribution de créneaux horaires de terrains de foot, le rapatriement de l’ancien directeur dans un service communal et la démission du directeur ad interim, le rapport d’audit sur la situation financière et structurelle de l’ASBL vient d’être présenté au collège communal. Et il est pour le moins accablant.

Réalisé par la société KPMG, il établit pas moins de 67 recommandations afin d’améliorer le fonctionnement de l’association. Dans de nombreuses situations, ce dernier est jugé hautement risqué par l’auditeur. La méthode de comptabilisation des salaires n’est par exemple pas uniforme au fil des années, constate KPMG. L’auditeur pointe également l’absence de suivi budgétaire régulier et de contrôles préventifs.

Toujours au niveau financier, certains achats ne semblent pas passer ni en comité de gestion ni en conseil d’administration, tandis que d’autres sont réalisés directement auprès des fournisseurs de la commune sans marché public, relève l’audit : "La fonction de contrôle interne est quasi absente."

"J’ai bien fait de quémander cet audit, réagit le président de Molenbeek Sport Jamel Azaoum (PS). On se doutait bien que ça n’allait pas du tout. Mais on constate qu’en terme de gouvernance, ça va de mieux en mieux. Avant, c’étaient trois copains qui géraient l’ASBL comme on gère une buvette alors qu’aujourd’hui le CA se réunit régulièrement."

Si l’audit constate en effet que la "culture" de l’ASBL semble avoir changé à ce niveau-là, il souligne aussi un grand nombre de manquements. Parmi ceux-ci, l’absence de rapport annuel et de règlement d’ordre intérieur définissant clairement les prérogatives des différents organes de gestion : "Les rôles et responsabilités ne sont pas clairs." Le règlement de travail distribué aux travailleurs ne serait par ailleurs pas officiel car non envoyé à l’inspection du travail.

Le collège communal a pris acte de l’audit ce mardi matin. Sur base de l’ampleur des manquements constatés, il envisage pour l’heure deux options : la commune pourrait reprendre directement en charge la gestion des infrastructures sportives ou envisager la mise en place d’une autre structure de gestion, telle que la régie communale autonome.

“Il y a tellement de nœuds et questionnements que ça ne se résoudra pas comme ça. Il y a des éléments d’une gravité évidente et, en tant que président, j’ai une responsabilité. Nous allons à présent l’analyser pour établir les responsabilités de chacun et voir si certains éléments relèvent de la justice. On va en outre devoir introduire une plainte contre la personne qui a transmis une version de l’audit aux membres du conseil communal et à la presse afin de faire respecter la confidentialité et la sérénité de nos débats.”