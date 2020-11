Action en justice entre deux clubs communaux, rapatriement du directeur de l’association, actions du personnel et critiques envers le président : Molenbeek Sport ne cesse de créer la polémique ces dernières semaines. Pour faire le point sur la situation, le collège communal a lancé jeudi dernier un marché public pour désigner un auditeur externe pour l’ASBL. Celui-ci évaluera tant le volet organisationnel que financier depuis janvier 2018.

Le président du conseil d’administration de Molenbeek Sport Jamel Azaoum (PS) compte sur ce rapport pour proposer des recommandations sur la gestion financière et/ou organisationnelle si nécessaire. Cette mission devra être réalisée dans un délai de six semaines à partir de l’attribution du marché. "C’est une façon d’objectiver les choses", explique l’échevin des Sports, soutenu par une partie du personnel de Molenbeek Sport mais critiqué par l’autre, qui dénonce une politique clientéliste et des pressions subies par les travailleurs pour garder le silence.

Lui balaie ces accusations et assure faire son travail avec les meilleures intentions. "Je ne connaissais pas le milieu du sport avant ma prise de fonction. Je n’ai donc pas d’amis ou d’intérêts à sauvegarder. Je viens du secteur social, ma priorité, ce sont les enfants et sportifs dont regorge la commune. J’ai des relations saines et de confiance avec mes travailleurs et je veille à être transparent avec le conseil d’administration."

Pourquoi, dès lors, autant de plaintes ciblées sur sa personne ? "J’ai donné énormément dans ce mandat, en étant présent sur le terrain. J’ai essayé de me comporter différemment de ce qui a été fait avant, peut-être que ça en dérange certains qui trouvent que je prends trop de place. Mais il y a un moment quand on est en politique, il faut passer de l’échec des élections à quelque chose de constructif."

Si deux versions s’affrontent, Molenbeek Sport doit continuer à avancer. La semaine dernière, les travailleurs de l’association ont appris qu’ils bénéficieraient d’indemnités de complément de chômage. "235 000 euros ont été transférés de la commune à Molenbeek Sport pour que l’ASBL puisse terminer l’année dans un certain confort. Cela permet de rassurer le personnel qui était inquiet et de garder tous les postes."

C’est Patrick Thairet qui a été désigné directeur général ad interim de l’ASBL. Ayant déjà exercé la fonction pendant près de vingt ans, il a la confiance de nombreux collaborateurs. "Outre le personnel, j’avais besoin de rassurer les organes de gestion. Il connaît très bien la maison. Depuis qu’il est là, je vois à nouveau une cohésion. Il y a une bonne entente entre nous qui, je l’espère, rejaillira sur le personnel et les instances de gestion."

De son côté, Patrick Thairet indique avoir été "très clair sur le fait que c’est juste par intérim. Il faut que la structure retrouve un peu de sérénité. Je vais essayer de ramener le bateau à bon port, sans incriminer l’ancien directeur qui est tombé à un moment difficile et a fait beaucoup de travail. Si ça va, tant mieux, si ça ne va pas, ils trouveront quelqu’un d’autre."