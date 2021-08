Nouvelle étape dans le vaste projet de réaménagement du Centre Monnaie, situé en face de l’opéra et au-dessus du centre commercial The Mint. La commission de concertation de la Ville de Bruxelles s’est positionnée après l’enquête publique et a donné son feu vert… sous condition.

Pour rappel, le projet prévoit de transformer cet immense complexe, qui abrite notamment une partie de l’administration bruxelloise. Il est question de "réduire les surfaces affectées au bureau et aménager des logements (120 appartements), un établissement hôtelier (316 chambres) et un équipement d’intérêt collectif ou de service public, ajouter deux niveaux supplémentaires et modifier partiellement le socle et les sous-sols".

À la suite de l’enquête publique (qui n’a recueilli que dix réactions…), la commission a rendu un avis favorable en considérant notamment que le projet "permet une amélioration de la mixité du lieu ", "vise à une exemplarité en termes de développement durable" et "vise à une végétalisation des espaces visibles depuis les espaces publics".

Supprimer les studios

Cependant, de nombreuses conditions ont été énoncées par la commission bruxelloise. Il faudra entre autres supprimer les studios pour augmenter le nombre d’appartements de deux et trois chambres, prévoir un espace extérieur privatif par logement ainsi que des chambres PMR. De même, l’impact visuel du bâtiment depuis la Grand-Place devra être réévalué.

Selon nos confrères de Bruzz, l’association Arau (Atelier de recherche et d’action urbaines) estime que la commission aurait dû aller plus loin et déplore la "touristification" du centre-ville bruxellois. L’association réclame davantage de logements abordables dans le projet.