Un bain de minuit dans le canal qui a nécessité l'intervention des pompiers Bruxelles J.Bo Deux hommes ont fait un bain de minuit, tout habillé, vers 23 heures dans la nuit de dimanche à lundi. Fortement alcoolisés, ils ont eu besoin des pompiers pour remonter sur la terre ferme. © CAMERIERE ENNIO

Dans la soirée de dimanche, à 22h55, les pompiers sont intervenus à Bruxelles-Ville au Square Jules De Trooz pour sortir deux personnes du canal. Deux hommes fortement éméchés, selon le porte-parole des pompiers bruxellois, avaient décidé de piquer une tête dans le canal et n'arrivaient plus à remonter sur la berge. Les pompiers leur ont jeté deux bouées pour les garder à flot et un des plongeurs du Siamu (Service d'incendie et d'aide médicale urgente) est descendu à leur rencontre dans le canal. Il les a aidé à remonter l'échelle. Leur état ne nécessitait pas d'hospitalisation. La navigation a été arrêtée le temps de l'intervention.