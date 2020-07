De plus, trois procès-verbaux ont été dressés pour travail non déclaré, un autre pour infraction aux obligations relatives au travail étudiant et deux signalements ont été adressés à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Afsca) pour des manquements à l'hygiène dans les cuisines de deux restaurants ixellois.

Les contrôles ont été menés par la direction de l'Auditorat du Travail, en collaboration avec la police de Bruxelles-Ixelles et en présence de représentants de l'Inspection sociale et de l'Office des Étrangers. Ils visaient en premier lieu le respect des mesures Covid-19 édictées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Les policiers ont profité de ces contrôles pour rappeler aux clients des établissements visités, les nouvelles mesures prises pour le port du masque.

Dans le bar à chicha fermé, les agents ont constaté que des clients n'appartenant pas à un même foyer se servaient de la même chicha sans respect de la distance physique exigée et sans port du masque.