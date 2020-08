Une partie du toit et de l'arrière d'un bâtiment situé rue de Jérusalem à Schaerbeek s'est effondré mercredi vers 01h20 du matin, selon les pompiers de Bruxelles. Aucune victime n'est à déplorer. Des barricades ont été dressées et un expert s'est rendu sur place.

"Les pompiers ont été appelés par les habitants d'une maison située place de Houffalize qui ont entendu un bruit sourd et ont vu un dégagement de poussière, pensant que leur maison s'effondrait. C'était en réalité une autre bâtisse, faisant partie d'un ensemble de maisons inoccupées appartenant à la commune de Schaerbeek, et située non loin de là, qui s'était écroulée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"C'est une partie du toit et de la façade arrière qui est tombée. Des barricades ont été dressées autour du bâtiment et un expert s'est rendu sur place pour vérifier la stabilité. Une maison de jeunes, située à côté, est interdite d'accès pour le moment. Sa stabilité doit également être expertisée", a-t-il précisé.