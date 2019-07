Le Français a téléphoné au 112 alors qu'il était en communication audiovisuelle avec la victime.

Un habitant de Bruxelles a été sauvé de l'incendie de son appartement mardi soir grâce à l'appel au 112 passé par une personne basée à Lille, dans le Nord de la France. Celle-ci se trouvait en communication audiovisuelle avec la victime lorsque celle-ci s'est soudain évanouie, intoxiquée par les fumées provenant d'un début d'incendie dans sa cuisine, a expliqué mercredi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"L'incendie s'est produit mardi soir dans un appartement, avenue de l'Orée à Bruxelles. Un appel a été passé à 22h40 au 112 en France par un habitant de Lille. Celui-ci était en fait en appel vidéo avec l'habitant de l'appartement en question lorsque ce dernier a perdu connaissance et s'est évanoui dans son fauteuil", a expliqué Walter Derieuw. "Le service des urgences français a ensuite contacté celui de Belgique et les pompiers de Bruxelles sont intervenus. L'incendie a été rapidement sous contrôle. Les pompiers ont découvert une casserole en feu sur la cuisinière. Il y avait principalement des dégâts de fumée. L'habitant a été légèrement intoxiqué et a reçu immédiatement de l'oxygène avant d'être emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger", a poursuivi le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

"La collaboration entre la France et la Belgique a été très rapide et efficace. Depuis l'année dernière, il y a un partenariat entre onze centres européens 112. Si un touriste belge est en difficulté au Danemark par exemple, mais ne parle pas anglais, le 112 de Copenhague peut connecter la personne au 112 de Bruxelles, qui se charge ensuite de la traduction. Et inversement, cela vaut également pour un touriste danois confronté à une barrière de la langue en Belgique", a expliqué Walter Derieuw.