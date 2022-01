Le lundi 27 décembre 2021, le corps sans vie d'un homme a été retrouvé en état de décomposition avancée près de la drève Olympique à Anderlecht, dans le bosquet situé le long du Ring. A ce jour, cette personne n’a pas pu être identifiée. La police fédérale lance un avis de recherche.

Le défunt était âgé de 45 à 60 ans et mesurait plus d’1,70 mètre. Il était blanc de peau et avait les cheveux châtains grisonnants coupés très court. Il était vêtu d’une veste bleue munie de l’inscription ‘E-WIE EINFACH’ de taille XL, d’un T-shirt clair de marque Diadora de taille XL, d’un pantalon jeans bleu de marque Baz et de baskets foncées à lacets de pointure 43.

Si vous avez plus de renseignements, vous pouvez prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu ou par téléphone au numéro gratuit 0800 30 300.