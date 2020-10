Le personnel de la crèche est mis en quarantaine et la crèche est fermée au moins jusque vendredi inclus. Le personnel de la crèche et les parents espèrent une réouverture ce lundi 12 octobre.



Toute l'équipe de la crèche qui occupe une partie des locaux de la maison de repos Heysel est invitée à se tester dans les plus brefs délais. Selon les résultats, la décison de rouvrir la crèche lundi sera prise. Les parents resteront informés dans tous les cas.

"Le Covid est une réalité, indique Jérémy Spinazze, attaché de presse d'Arnaud Pinxteren, échevin de la petite enfance à Bruxelles. On suit le protocole de l'ONE (Office de la naissance et de l'enfance). La puéricultrice est mise en quarantaine sept jours. Elle sest absente depuis le début de la semaine. Cinq jours après le début de sa quarantain, elle doit se retester. Selon son résultat, elle pourra ou non, reprendre le travail".