Un centre d'excellence sur le climat ouvrira ses portes en 2022 à Bruxelles, a annoncé le secrétaire d'Etat à la Relance et à la Politique scientifique, Thomas Dermine, dans les colonnes de "L'Avenir" et dans un communiqué diffusé dimanche.

La décision de créer ce centre a été confirmée lors de la confection du budget 2022 du gouvernement fédéral. "Nous avons obtenu deux millions d'euros récurrents par an en plus pour le centre climat. C'est une augmentation de 20% qui s'ajoute aux 10 millions annuels déjà alloués à la recherche pour le climat", a expliqué M. Dermine. "L'objectif est d'en faire le plus grand centre de recherche dédié au climat en Europe". Ce centre sera situé sur le plateau d'Uccle, aux côtés de l'Institut royal météorologique (IRM), de l'Institut d'aéronomie spatiale et de l'Observatoire royal de Belgique.