Un centre de testing ouvre dès vendredi sur la place Poelaert.

Sa particularité ? Il est ouvert de 17h à minuit. Brussels By Night a décidé d'installer ce centre afin d'offrir à tous la possibilité de se faire tester le soir, avant de sortir. "L'idée est née suite à des discussions début 2021. En tant que fédération, nous avions réuni plus d'une cinquantaine d'acteurs du monde de la nuit de Bruxelles, de wallonie et de flandres, pour décider d'un protocole de réouverture, soumis à la région et au fédéral en mars-avril", explique Romain Baudson.

Tous les jeudis, vendredis et samedis, il sera possible de venir faire un test covid en soirée sans rendez-vous, pour 15 euros avant 22h et 20 euros ensuite.

Les résultats seront disponibles environ une heure après avoir fait le test. "On voulait aussi garder cette spontanéité propre au secteur de la nuit".

Selon Romain Bodson, la place Poelaert est un lieu stratégique par rapport à la localisation des clubs bruxellois, car elle est située entre le haut et le bas de la ville.

Mais le centre a aussi pour vocation d'accueillir les touristes, pris de court par les horaires des autres centre de vaccination. "On doit pouvoir leur offrir une possibilité de testing au dela de 17h".