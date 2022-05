Selon les accusations de la victime, un serveur du 'Petit Chou de Bruxelles', sur la place du Vieux Marché aux Grains, l'aurait violemment giflé. Le client aurait simplement voulu manger un paquet de frites sur la terrasse de ce restaurant bruxellois.

“Je viens de me faire tabasser par un serveur du Petit Chou de Bruxelles parce que j’ai très poliment demandé si je pouvais manger mes frites sur la terrasse”, raconte Kris Vander Stappen en néerlandais sur son compte Facebook. “Jamais je n’ai connu une telle agression injustifiée, rupture du tympan et nez cassé, dans ma chère Bruxelles”.

Du côté de la police, on donne une version plus nuancée de l'incident. "L’homme était en état d’ébriété au moment où il a porté plainte. Il aurait acheté des frites à côté du bar en question et aurait voulu les manger sur la terrasse de ce bar. Le serveur l’aurait giflé parce qu’il ne voulait pas quitter le bar. L’affaire est maintenant entre les mains du procureur général de Bruxelles”, affirme le service de police de Bruxelles-Capitale Ixelles, auprès de nos confrères de Bruzz.