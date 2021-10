Quand on vit en rue, ne pas égarer carte d’identité ou photos de famille est une galère. L’ASBL française Reconnect a la solution : un coffre-fort numérique. Ce cloud solidaire arrive à Bruxelles.

Carte d’identité, permis de travail ou de conduire, carte de séjour, fiches de paye : autant de documents fragiles lorsqu’on vit dans la rue. Pour les sans-abri, la perte d’un papier peut alourdir encore la galère. L’association française Reconnect a planché sur une solution : un coffre-fort numérique auquel les personnes sans domicile accèdent via une clé personnelle, partageable avec un assistant social de confiance.

L’idée est née à Paris, dans le quartier de la gare du Nord. Elle essaime aujourd’hui dans plusieurs régions de France et au Canada. Pas moins de 30 000 bénéficiaires et 460 structures d’accompagnement social y ont recours, stockant quelque 200 000 documents. Le concept va bientôt s’implanter en Belgique. Reconnect a en effet décroché une bourse de 10 000 € dans le cadre d’un appel à projets "Smart City" de la Ville de Bruxelles. Pour ce faire, l’ASBL travaille avec plusieurs partenaires du réseau associatif, dont le Samusocial et l’association BXL Refugees.

Tarik Lakel, vous êtes responsable de l’antenne Reconnect des Hauts-de-France. En quoi consiste votre coffre-fort numérique ?

"Il s’agit d’un espace en ligne, sécurisé, gratuit, accessible depuis le web ou une app, disponible en six langues. Il permet aux personnes précarisées de stocker une copie dématérialisée de leurs documents administratifs et personnels."