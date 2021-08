Le bâtiment inoccupé de l'ancien siège de la KBC, avenue du Port à la frontière entre Bruxelles-Ville et Molenbeek, est désormais occupé par un collectif militant pour la régularisation des sans-papiers.

Selon la RTBF, les occupants sont en journée "environ 250, pour la plupart originaires du continent africain, hommes, femmes et enfants" et "sont arrivés sur place jeudi, le 19 août, et disent avoir trouvé les portes ouvertes, des squatters ayant occupé les lieux avant eux".

On peut lire sur les banderoles accrochées sur la façade : "Les sans-papiers de Bruxelles, Liège, Mons, Charleroi, Verviers, Namur, Anvers… demandent une régularisation", "Occupation zone neutre" ou encore "Les grands oubliés de la Vivaldi".

Le collectif se fait appeler "zone neutre", référence caustique au dispositif mis en place en juillet dernier par l’actuel secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), à la suite de la grève de la faim et de la soif menée entre autres dans l’église Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage.