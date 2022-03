Les contrats sont articulés autour de 9 missions comme par exemple la “socialisation des loyers des logements communaux”, la "création de logements sociaux”, l' "acquisition de logements existants”, ou encore la "lutte contre les logements inoccupés et contre les logements insalubres”. En échange de ses engagements, la Région verse un subside de 60 000 euros par an à la commune signataire pour embaucher un référent logement qui mettrait en œuvre les missions.



La commune peut choisir ses missions





Parmi les 9 missions, les communes peuvent faire leurs courses et choisir celles qui leur conviennent le plus. Par contre, les subsides régionaux sont conditionnés à “la création de logements sociaux, la maîtrise concertée du foncier public et la lutte contre les logements inoccupés” nous explique le cabinet de la Secrétaire d’Etat bruxelloise au logement Nawal Ben Hamou (PS). Ixelles, Molenbeek, Saint-Gilles et Ixelles ont déjà signé un contrat et l'ont validé en conseil communal.





Les quatre communes ont gardé les 9 missions dans leur contrat, mais chacune à ses spécificités. “A Molenbeek il y a un gros problème d’insalubrité, voir de marchand de sommeil. Les efforts communaux vont donc être orientés sur les sanctions pour les propriétaires, la réhabilitation des biens et la remise sur le marché". Etterbeek pour sa part l’accent sur la mission “garantir un loyer raisonnable”. La commune “renforce son agence immobilière sociale et promeut la grille indicative des loyers auprès des propriétaires et locataires”. Saint-Gilles pour sa part est pionnière dans la “Socialisation”. "La commune est presque entièrement bâtie, il y a peu de fonciers disponibles". Elle met donc l’accent sur le rachat de logement. Enfin, pour Ixelles, "la commune la plus chère de la région, le gros problème reste l’accès au logement et les sites inoccupés”. 200 nouveaux logements devraient être créés dans la commune.





Les 15 autres vont suivre.





Anderlecht devrait signer son contrat bientôt. “C’est une commune avec laquelle la communication se passe déjà très bien avec la région et celle où il y a les plus de projets de logement à faire avancer” nous explique le cabinet. Toutes les communes bruxelloises se sont engagées à signer un contrat logement d’ici l’été 2022. Si ce n’est pas le seul objectif de ses contrats, la Région rappelle que les communes doivent arriver à 15 % de logements sociaux sur leur territoire. Selon les chiffres du 1er janvier 2021 du dernier rapport du Référent Logement, 5 communes respectaient cette proportion : Watermael-Boitsfort, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode et Ganshoren. Deux communes de moins qu’en 2020.