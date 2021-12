Ce samedi 4 décembre 2021, la police de Bruxelles Capitale-Ixelles a procédé à l’arrestation d’un dealer de drogue, âgé de 21 ans, dans la rue du Grand-Serment à Bruxelles.

Venus sur place après avoir reçu plusieurs plaintes le matin même pour nuisances diverses, les policiers procèdent au contrôle du suspect. Il est mis sous contrôle, non sans mal, grâce à des renforts. Six pacsons de cocaïne et 360 euros en espèces ont été trouvés dans sa poche.

Une perquisition au domicile du jeune homme ne donne aucun résultat, mais un chien spécialisé dans la détection des stupéfiants trouvera 52,3 grammes de cannabis et 16,6 grammes de marijuana dans les parties communes de l'immeuble.

Le suspect est très défavorablement connu de nos services actifs dans le quartier. Aussi, il a déjà été impliqué dans pas moins de 38 dossiers judiciaires, principalement des faits de drogues et de vol. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles.