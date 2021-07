Il s'agit du projet PhotoCity, "la plus grande exposition photos en plein air d'Europe", des activités récréatives quotidiennes du projet See U sur le site de la caserne Fritz Toussaint, des activités estivales de Park Poetik dans le parc de Forest et les quartiers avoisinants, des concerts en plein air de l'Arena 5 devant le Palais 5 du Heysel, des concerts clubbing "OpenAir" qui auront lieu les vendredis et samedis des mois d'août et septembre sur le site de la Cité administrative et enfin de la version "summer" du Listen festival avec des concerts tous les dimanches d'août et de septembre dans différents espaces publics de la capitale, selon un communiqué gouvernemental.

"Actuellement, malgré l'augmentation des contaminations au Covid-19 due au variant Delta, on constate une reprise des activités de ces différents secteurs à Bruxelles. Preuve en est le taux de réservation qui se situe entre 25 et 30% en juillet et août mais aussi l'organisation d'un grand nombre d'événements estivaux", selon M. Vervoort (PS).

L'office du tourisme de Bruxelles, visit.brussels, a mis en place un plan de relance du tourisme en collaboration avec les acteurs du secteur. Ce plan comprend entre autres une campagne de communication et de promotion de la destination, une distribution de vouchers de 40 euros à destination prioritairement des régions frontalières des pays limitrophes, la création d'un hub vélos, le lancement d'un appel à projets pour un tourisme durable et inclusif, etc.

"Notre objectif est d'offrir aux citoyens bruxellois mais aussi aux visiteurs de notre Région une large palette d'activités récréatives afin qu'ils puissent se divertir tout l'été. Je pense notamment à 'Bruxelles en vacances' qui promeut des activités dans l'espace public et dans les espaces verts mais également 'Staycation' qui finance des activités et des événements culturels complémentaires. Avec mon gouvernement, nous avons également décidé de financer de nombreux projets tels que la piscine en plein air Pool is Cool dans le quartier de Biestebroeck, les séances de cinéma en plein air sur les places de nos communes, mais aussi des concerts et activités estivales", énumère Rudi Vervoort.