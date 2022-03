Plusieurs scènes du tournage d'un docu-fiction sur l'affaire Outreau auront lieu au mois d'avril sur le territoire de la commune de Vilvorde. Dans ce cadre, la production de ce film réalisé par Olivier Ayache-Vidal recherche des figurants de tous pages. Le casting est réservé aux personnes habitants à Vilvorde et environs.

Le tournage aura lieu en journée entre le 4 avril et le 29 avril à Vilvorde. Les figurants seront défrayés à hauteur de 45 euros pour les figurants et 100 euros pour les silhouettes. La production recherche différents types de profils : des avocats, des policiers, des gendarmes, des gardiens prison, des prisonniers, etc.

Pour mémoire, l'affaire Outreau concerne une vaste dénonciation de crimes pédophiles par des enfants à l'encontre de plusieurs personnes. Après plusieurs années de procédure judiciaire, des mises en détention provisoire de suspects, etc., il s'est avéré que la plupart des accusés étaient innocents. Quatre personnes avaient finalement été inculpées.

