Cette année, le centre d'accueil avait déjà accueilli plus de 16 sans-abri.

La Fondation Prince Laurent ferme ses abris pour animaux et suspend son plan hiver, annonce-t-elle sur son site Internet. Selon Niewsblad, un sans-abri et un éducateur sont contaminés par le COVID-19. "Dans le contexte actuel, nous avons tout tenté pour continuer d’accueillir les personnes sans-abris et leurs animaux dans les meilleures conditions possibles. Malheureusement, par mesure de précaution, par manque de personnel et suite à l’impossibilité de faire respecter les consignes de confinement dans nos locaux actuels, c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons dû prendre la lourde décision de fermer nos abris", explique la Fondation. "Nous sommes immensément désolés de ne pas pouvoir poursuivre le plan froid."

Chaque année depuis 2011, la Fondation Prince Laurent organise chaque année un plan froid. Durant les mois d’hiver, les sans-abri avec un animal de compagnie sont logés dans des modules chauffés disposant de lits et d’équipement sanitaires. Cette année, l’hébergement s’est déroulé à Uccle sur un terrain situé rue du Château d’Or numéro. Plus de seize sans-abris ont été logés dans des modules chauffés et équipés de sanitaires, désormais fermé depuis vendredi.