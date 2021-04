L'élu dit avoir déposé plainte auprès de la police, après cette agression à la frontière de Jette et Laeken. Le député régional, contacté par Belga, affirme avoir été agressé, d'abord verbalement, par six ou sept personnes, alors qu'il se trouvait en rue dans le quartier Esseghem. Il aurait reçu un coup au flanc, et un autre au visage. Il a ensuite été suivi un moment par la bande, qu'il a filmée avec son GSM. L'élu a relayé ces images sur son compte Twitter, où on le voit être suivi et interpellé par quelques jeunes.

"Attaqué, piétiné, battu et presque volé en traversant Bruxelles. La police est sur les lieux pour enquête", écrit Mathias Vanden Borre.