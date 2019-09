L'enquête a été menée par une chercheuse de l'ULB sur les milieux d'accueil francophones.

Les enseignants seront formés pour enseigner le français aux enfants dont ce n’est pas la langue maternelle.

L’idée fait l’objet d’un paragraphe complet dans la déclaration de politique communautaire (DPC) : les enseignants doivent apprendre à enseigner le français aux élèves dont ce n’est pas la langue maternelle. "Dans la formation initiale des enseignants, le français langue étrangère sera considéré comme une compétence transversale , dit la DPC, mais également comme une discipline spécifique pour les enseignants qui le désirent." Pourquoi ? "Il importe , lit-on, de pouvoir donner à tous les enfants une chance égale de s’épanouir au sein de l’enseignement francophone."

Pour s’adapter à la réalité du terrain

Les écoles, et en particulier les institutrices et instituteurs maternels, doivent s’adapter à la réalité du terrain sans y être particulièrement formés jusqu’à présent. À Bruxelles, par exemple, il apparaît qu’un jeune enfant sur deux grandit dans une famille où on parle plusieurs langues. Un paramètre que l’école ne peut ignorer. Comme les chercheurs recommandent plutôt, aujourd’hui, que les parents élèvent leurs enfants dans une langue qu’ils maîtrisent, l’école devient le partenaire numéro un dans l’apprentissage du français pour ces petits élèves (lire ci-dessous). Ce n’est pas un détail. Cette maîtrise de la langue d’apprentissage est évidemment capitale dans l’acquisition des compétences de base.

Apprendre mieux grâce aux différences

Le changement annoncé dans la DPC ne tombe pas du ciel. C’est l’un des points d’attention énoncés dans le Pacte d’excellence. Sous la législature précédente, enseigner aux élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l’enseignement a fait l’objet d’une brochure préfacée par la ministre Marie-Martine Schyns. Une série d’astuces à développer dans les classes y sont présentées. Il est intéressant de constater qu’y figure, entre autres éléments favorisant l’apprentissage, la curiosité des différences. "Sans qu’il soit nécessaire d’apprendre chacune des langues parlées par les élèves, il s’agit de s’intéresser à la culture des élèves." Une façon de les reconnaître. Tous.

C’est d’autant plus important que, comme toutes les langues ne bénéficient pas du même statut, les préjugés négatifs empêchent certaines familles de s’exprimer avec l’enfant dans leur langue d’origine, leur préférant un mauvais français… "Si l’enfant a le sentiment que sa langue, sa culture et ses codes sont reconnus par l’enseignant, il pourra devenir pleinement élève et s’engager dans les apprentissages avec confiance", souligne l’Ufapec (l’Union francophone des associations de parents de l’enseignement catholique) dans un dossier consacré à la question. Précisant que "cela nécessite chez les enseignants plus de compréhension de la réalité culturelle de notre société et une reconnaissance du savoir de la maison".

D’où l’importance d’adapter leur formation.

Action, au sein même du groupe classe

Certes, plusieurs dispositifs existent déjà en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme le dispositif Daspa (dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo arrivants), les cours d’adaptation à la langue de l’enseignement (ALE) ou, encore, le programme ouverture aux langues et cultures (OLC). Mais avec ce meilleur bagage pour enseigner le français comme langue étrangère, c’est une prise en charge au sein du groupe classe qui est encouragée.