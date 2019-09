Un enfant de trois ans a été transporté à l'hôpital samedi soir après avoir été légèrement intoxiqué au monoxyde de carbone (CO) à Auderghem, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers bruxellois.

Le petit garçon se trouvait avec ses parents à leur domicile lorsque l'alarme du détecteur de CO a retenti. Les pompiers ont aéré l'appartement et les membres de la famille ont été examinés par un médecin. L'enfant, légèrement intoxiqué, a été transporté à l'hôpital.

Les pompiers ont localisé la fuite dans un chauffe-eau défectueux.

Alors que l'automne a débuté, ils appellent l'ensemble de la population à la vigilance face aux risques d'intoxication au CO, provoqués le plus souvent par des appareils de chauffage et de production d'eau chaude défaillants.

Pour éviter tout risque, "il est primordial de faire vérifier ses installations et d'entretenir sa chaudière", prévient le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw.

L'intoxication au CO, un gaz incolore et indolore, est la première cause de décès par intoxication en Belgique.