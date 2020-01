Childfocus a lancé un avis de recherche mercredi concernant la disparition inquiétante de Lucas Backeljau, un jeune adolescent de 13 ans disparu depuis mardi 21 janvier à Evere.

Lucas mesure 1m65 et est né le 6 janvier 2007. Il est de corpulence mince, arbore des lunettes et a des cheveux bruns foncés. Au moment de sa disparition, il portait un sweat bordeau Harry Potter, un pantalon bleu marine en toile, des baskets Vans bleues avec une ligne blanche, une veste grise et un sac à dos gris.

Chlidfocus invite toute personne pouvant apporter son témoignage à appeler le 116 000, sa ligne ouverte 24h/24 et 7jours/7.