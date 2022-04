Ce jeudi après-midi, vers 15 heures, rue du Moulin à papier à Auderghem, un engin de battage destiné à installer des pieux de fondation s'est abattu sur une façade et une voiture de la rue. "Fort heureusement, plus de peur que de mal, raconte le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw, une piétonne qui passait par là a, heureusement, été avertie par les ouvriers du chantier du danger imminent. Elle a pris ses jambes à son cou et couru, dans les vrais sens du terme, pour sa vie." Il n'y a donc aucun blessé à signaler, du côté des travailleurs comme des riverains.



Quelques dégâts matériels sont à déplorer cependant. La voiture et la façade sur lesquelles s'est abattue l'engin de chantier sont endommagées. Vivaqua et Sibelga ont été appelés sur les lieux pour vérifier l'état des conduits. Un ingénieur examine également la stabilité de la maison dont la structure n'a, à première vue, pas été touchée. La police de la zone Marlow a établie un périmètre de sécurité. Une société privée viendra sur place pour démantelé l'engin de chantier. L'origine de l'accident reste à déterminer.