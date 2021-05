La soirée risque d'être animée ce samedi sur la place Flagey, à Bruxelles. Un nouvel événement est organisé pour célébrer la fin du couvre-feu. "Dès ce 8 mai, la population est à nouveau autorisée à circuler la nuit ! Et ça, ça se fête!", peut-on lire sur la page Facebook de ce dernier. "Sortez avec vos instruments, déguisés en clown, apportez des fleurs, des ballons et faisons de ce moment un moment de joie et de rire collectif!"

Partagé sur la page Facebook de L'Abîme, à l'origine de la "Boum 2", l'événement ne regroupe actuellement que quelques centaines de personnes ce samedi matin.