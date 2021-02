Vous les avez peut-être vus avenue Bossaert, de Beaulieu ou boulevard Mettewie : les agents de Bruxelles Mobilité profitent de l’hiver pour verduriser la capitale. Au total, 1 150 arbres seront plantés. Un bilan que la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) entend doubler l’année prochaine.

Bruxelles Mobilité vient pour cela de désigner un spécialiste "végétalisation et eau", chargé d’identifier tous les endroits de la capitale qui peuvent accueillir de la verdure. "L’expertise nous manquait à Bruxelles Mobilité sur la façon de déminéraliser les espaces bétonnés pour y placer des végétaux. C’est important dans un contexte où on connaîtra de plus en plus de canicules, pour que la ville ait moins chaud. Habiter à proximité d’un espace vert rend aussi plus heureux."

Un budget de deux millions d’euros a été dégagé pour financer ces projets de verdurisation. La Région poursuit en outre son approche structurelle de 15 % de surface perméable/végétale dans tous ses nouveaux projets. "Atteindre ces 15 % n’est pas facile partout mais cela permet d’impulser cette réflexion dès la genèse des projets. Place Flagey, ce n’est pas évident car il y a plein de choses en sous-sol, mais on cherche. C’est plus facile pour le réaménagement de Sainctelette car on y pense dès le début. C’est d’ailleurs une volonté citoyenne, c’est ce qui ressort des enquêtes publiques, par exemple à Schuman ou Toison d’Or."

De son côté, Bruxelles Environnement entend aboutir cette année à un état des lieux précis de la situation actuelle grâce à des photos aériennes. Un plan d’action pensé avec Bruxelles Mobilité et les communes doit être mis sur pied dans les prochains mois. En attendant, un appel à projets vise à verduriser 22 cours d’écoles tandis qu’un budget de deux millions d’euros permettra à la Région d’acquérir des terrains pour les transformer en espaces verts. "Nous sommes à la recherche de lieux à verduriser, notamment dans les quartiers denses, explique le ministre de l’Environnement Alain Maron (Ecolo). Cette dynamique est devenue une priorité également dans les grands projets en cours, comme au marais Wiels, sur le site de Neerpede et dans le projet Max sur Senne."