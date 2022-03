Mercredi dernier, la police bruxelloise a arrêté un homme qui tentait de s’inscrire sur base de faux documents. C’est le centre administratif de la Ville de Bruxelles, où le suspect s’était présenté avec une fausse carte d’identité roumaine, qui a contacté la police. L’homme se trouvait dans la salle d’attente, lorsque des inspecteurs sont arrivés afin de l’interpeller.

Il a été transféré au commissariat en vue de son audition, lors de laquelle l’individu a reconnu être de nationalité moldave et non roumaine. Son vrai passeport a été retrouvé dans son appartement, ainsi que des photos d'identité et une photocopie de ladite fausse carte. L'homme a admis qu'il séjournait dans notre pays depuis l’année dernière et qu'il avait reçu l’ordre de quitter le territoire. Après audition, l'homme a été écroué dans un centre fermé à la demande de l'Office des Étrangers en vue de son rapatriement.