Les organisateurs du Brosella Festival, qui se tiendra du 6 au 9 août au théâtre de Verdure, au pied de l'Atomium, sous une forme adaptée Brosella XXS, ont décidé de réduire la capacité d'accueil de l'événement à 200 festivaliers par session.

Deux sessions de musique sont prévues chaque jour ainsi qu'un spectacle supplémentaire pour les enfants et leurs parents le samedi et le dimanche. Les mesures de distanciation sociale seront respectées et le port du masque obligatoire. Les inscriptions sont obligatoires et nominatives. Elles se font via le site brosella2020.tickoweb.be.

Cet événement s'ajoute aux festivités organisées à Bruxelles dans le cadre d'Hello Summer.