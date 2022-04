Le premier départ aura lieu ce lundi depuis la gare du Nord, et sur sont site internet, Flixbus annonce que le véhicule est "presque complet". La société de transport assure que les trajets sont désormais "assez sûrs" pour rétablir une liaison. Mais les Affaires étrangères belges déconseillent tout de même fortement le pays actuellement envahi par la Russie.

La société de transports Flixbus l'annonçait hier, elle va rétablir la liaison entre la Belgique et sept villes ukrainiennes. À Bruxelles, un bus partira chaque soir en direction de Kiev, les prix oscillent entre 70 et 95 euros et il faudra compter environ 42 heures de trajet.