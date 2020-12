Deux hommes ont commis un vol à main armée dimanche soir dans un supermarché de Strombeek-Bever, à Grimbergen, blessant grièvement le gérant du supermarché. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique mais ses jours ne sont plus en danger. Peu après le cambriolage, un suspect a été interpellé à Berchem-Sainte-Agathe à l'issue une course-poursuite avec la police, a confirmé lundi le parquet de Hal-Vilvorde.

Le cambriolage a eu lieu dimanche soir juste avant la fermeture. Deux hommes portant des casques de moto sont entrés dans le magasin et ont menacé une employée avec un couteau et une arme à feu. Les voleurs ont alors exigé le contenu de la caisse et ont demandé au gérant de leur donner le code du coffre-fort. Ce dernier a refusé et a été poignardé à multiples reprises dans le dos et à l'épaule.

Les deux voleurs ont alors pris la fuite tandis que le gérant, dans un état critique, a été transporté à l'hôpital. Son état s'est, depuis, stabilisé.

Un témoin avait vu les voleurs partir avec un véhicule et environ 15 minutes après le vol, une équipe de police de la zone Bruxelles-Ouest (Jette/Ganshoren/Koekelberg/Molenbeek-Saint-Jean/Berchem-Sainte-Agathe) a remarqué ce véhicule à Berchem-Sainte-Agathe. Les agents ont vu le passager descendre et s'enfuir à pied, tandis que le conducteur à bord du véhicule a pris la fuite à toute vitesse. À l'issue d'une course-poursuite, le conducteur a pu être interpellé.

Il s'agit d'un homme de 24 ans, originaire de Laeken, qui a spontanément reconnu le vol à Strombeek peu après son arrestation.

L'individu a été présenté devant le juge d'instruction ce lundi pour vol avec violence et rébellion armée. Son complice est toujours recherché.