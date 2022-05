Les pompiers de Bruxelles sont intervenus ce dimanche 1er mai dans les Marolles alors qu’un groupe de ventilation d’un supermarché.



Les hommes du feu ont été appelés vers 9h35 au Lidl de la rue Haute, non loin de la place de la Chapelle et du Sablon. Il s’agit d’un bâtiment dont le rez-de-chaussée est occupé par le supermarché et dont les 4 étages sont aménagés en appartements.



« Il s’agit d’un petit incendie », modère Walter Derieuw. « La propagation vers les habitations a pu être évitée grâce à l’intervention rapide et efficace de nos soldats et soldates du feu. Tous les appartements restent donc habitables ».





© Pompiers de Bruxelles - Robert Dekock



